Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Відключення світла, фото: Getty Image

Сьогодні, 28 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Колодязна;

вуд. З Слобідська;

вул. Марка Кропивницького;

пров. Авіаційний;

вул. Генерала Олекси Алмазова;

вул. Леваневців;

вул. Спортивна.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

вул. Інгульська;

вул. 1 Інгульська;

пров. 1 Інгульский;

півострів Аллуди;

вул. Аляуди;

вул. Гречишникова;

Узвіз Паромний;

вул. В. Станка;

вул. 4 Слобідська;

вул. Погранична;

пр. Героїв України.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.