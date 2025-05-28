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У Миколаєві стартує безкоштовний Еко-STEM табір для підлітків

У Миколаєві стартує безкоштовний Еко-STEM табір для підлітківУ Миколаєві стартує безкоштовний Еко-STEM табір для підлітків

У Миколаєві відкривається літній STEM-табір для дітей віком від 10 до 15 років. Їх чекає тиждень серед природи, технологій і відкриттів. Найкращі учасники матимуть шанс представити свої проєкти на міжнародному фестивалі в Греції.

Як повідомляють організатори, табір проходитиме на базі сучасного E-STEM Центру Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Заплановано шість змін:

  • 9–13 червня
  • 23–27 червня
  • 7–11 липня
  • 14–18 липня
  • 21–25 липня
  • 28 липня – 1 серпня

Програма табору передбачає практичні дослідження екосистем, створення моделей вітрових турбін, сонячних панелей, фільтрів для води, а також роботу в лабораторіях і на outdoor-локаціях. Учасники використовуватимуть сучасні цифрові інструменти для вивчення природи, програмуватимуть рішення та працюватимуть над власними екологічними проєктами.

Кожен учасник отримає сертифікат, а найкращі проєкти буде відібрано для участі у всеукраїнському конкурсі. Переможці зможуть представити Україну на міжнародному рівні в Греції.

Участь у таборі безкоштовна, але кількість місць обмежена. Реєстрація за посиланням.

Навчання проходить в рамках проєкту «Надання можливостей дітям для екологічної стійкості через E-STEM — ecosySTEM». Проєкт реалізується в межах програми Interreg NEXT Чорноморський басейн 2021–2027 за підтримки Європейського Союзу. Відповідальність за зміст цієї публікації несе виключно автор(и) і вона не обов’язково відображає позицію ЄС.

Нагадаємо, що у Міністерстві освіти і науки роз’яснили, хто вирішує скільки школярі відпочиватимуть на канікулах. Там наголосили, що тривалість навчального року встановлюють у кожній школі окремо.

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