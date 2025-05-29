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Через негоду знеструмлені 21 населений пункт в двох областях

Негода знеструмила 24 населені пункти на Одещині. Ілюстративне фото: УНІАННегода знеструмила абонентів в двох областях. Ілюстративне фото: УНІАН

Унаслідок негоди в Полтавській та Чернігівській областях сталися аварійні відключення електропостачання. Станом на ранок четверга, 29 травня, без світла залишаються 21 населений пункт.

Про це повідомило «Укренерго».

У компанії зазначили, що ремонтні бригади обленерго вже працюють на місцях і планують завершити аварійно-відновлювальні роботи до кінця доби.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут уточнив, що у семи населених пунктах Гадяцької, Диканської та Кобеляцької громад без світла залишилися 55 підприємств і 526 домогосподарств. Відновлювальні роботи тривають.

Водночас «Укренерго» зафіксувало, що зранку споживання електроенергії по країні знизилось на 4,2% у порівнянні з аналогічним часом середи. Це пов’язують із меншою хмарністю, що дозволило ефективніше працювати побутовим сонячним електростанціям.

Нагадаємо, що 29 травня у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

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