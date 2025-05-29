Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Блекаут у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 29 травня, у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

вул. Марка Кропивницького;

вул. 3 Слобідська;

вул. Колодязна.

Крім цього, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

пров. Курортний;

Залізничне селише;

Старий інвалідний хутір;

вул. Братська;

пров. 1 Польовий;

пров. 2 Польовий;

пров. Балканський;

вул. Лиманська;

вул. Квіткова;

пров. Зимовий;

пров. Колективний;

вул. Повстанська;

вул. Новаторів;

вул. Танкістів;

вул. Марії Заньковецької;

вул. Вільна;

вул. Льотчиків;

вул. Маячна;

вул. Сил Територіальної оборони України;

пр. Богоявленський;

пров. Коцюбинського;

вул. Коцюбинського;

пров. Літній;

вул. Літня;

пров. Толстого;

пров. Кришталевий;

вул. Адмірала Белінського;

вул. Кришталева;

пров. 1 Молодіжний;

пров. Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. Супутників;

вул. Молодіжна;

вул. Ю. Тютюнника;

пров. 2 Молодіжний;

пров. Вільний;

пров. М. Романовського;

пров. Олеся Гончара;

вул. Миколи Хенльового;

вул. Василя Стуса;

пров. Б. Хмельницького;

вул. Б. Хмельницького;

вул. Оранжерейна;

пров. 4 Маячний;

пров. 2 Маячний;

вул. Дачна СВТ Зорька;

вул. Дачна;

пров. 1 Маячний;

пров. Шосейний;

пров. 1 Шосейний;

вул. Зенітників;

вул. І. Франка;

пров. Приміський.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора по проспекті Героїв України.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися за посиланням: https://off.energy.mk.ua

Нагадаємо, у Миколаївській міській раді створили робочу групу, яка займатиметься розробкою Плану енергетичної стійкості міста.

План енергетичної стійкості Миколаєва, над яким працюватиме робоча група, має підвищити енергетичну безпеку та стимулювати економічний розвиток міста через інвестиції у відновлювану енергетику та інфраструктуру.