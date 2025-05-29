Україна отримає доступ до нового газового маршруту через Балкани. Ілюстративне фото Getty Images

Україна з червня 2024 року зможе імпортувати більше газу завдяки запуску нового маршруту через Грецію, Болгарію, Румунію, Молдову та Україну.

Про це повідомив Оператор ГТС України.

Газ надходитиме з LNG-термінала Ревітуса, що біля Афін, через Трансбалканський газовий коридор. Пропускна здатність нового маршруту — близько 1 мільярда кубометрів на рік. Він працюватиме до жовтня 2025 року.

Маршрут включає п’ять точок з’єднання: Кулата/Сідірокастрон, Негру Вода 1/Кардам, Ісакча 1/Орлівка, Каушани та Гребеники.

Цей маршрут буде використовуватись виключно для постачання газу в Україну, що дозволило операторам знизити тарифи: на 25% менше від стандартної ставки і на 46% дешевше для українських точок.

Перший аукціон з розподілу потужностей запланований на 29 травня. Щодобова пропозиція — понад 31 мільйон кВт·год. Якщо не всі обсяги будуть розподілені, можливе проведення ще одного аукціону до кінця місяця.

Надалі торги відбуватимуться щомісяця. Ініціатива має зміцнити енергетичну безпеку України та зменшити ризик дефіциту газу в опалювальний сезон.

Україна отримає доступ до нового газового маршруту через Балкани. Фото: Оператор ГТС України

Нагадаємо, в «Укренерго» попередили, що наступний опалювальний сезон буде непростим через російські атаки на об’єкти газовидобутку. Втрати вже досягли майже 50% від загального видобутку газу.