Унікальна операція: у Львові прооперували немовля за допомогою робота-хірурга

Лікар робить унікальну операцію. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

Уперше в Україні хірурги провели рятівну операцію немовляті з рідкісною вродженою вадою за допомогою роботизованої системи Da Vinci.

Операцію зробили у Львові в Дитячій лікарні Святого Миколая, завдяки чому дівчинка з Івано-Франківщини на ім’я Оксанка отримала шанс на життя.

Одразу після народження батьки помітили в доньки пожовтіння шкіри та білків очей. Медики встановили діагноз — атрезія жовчовивідних шляхів. Це вкрай небезпечна патологія, при якій жовч не може виводитися з печінки, що призводить спершу до її руйнування, а потім — до загибелі дитини. Єдиним шансом для Оксанки була термінова операція за методикою японського хірурга Моріо Касаї, яку проводять лише в перші місяці життя.

Лікар робить унікальну операцію. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая Медики з новонародженою дівчинкою та її мамою. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая Медики з новонародженою дівчинкою та її мамою. Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

6 травня львівські лікарі виконали цю складну процедуру з використанням робота Da Vinci. Такий підхід дозволяє максимально точно сформувати новий канал для відтоку жовчі, з мінімальною травматизацією тканин і без значної крововтрати. Саме так подібні операції проводять у клініках Японії, США та Південної Кореї. Тепер — і в Україні.

Хоча втручання й не усуває хворобу остаточно, воно дає шанс дитині дожити до трансплантації печінки, яка буде потрібна згодом. Зараз дівчинка почувається добре: пожовтіння тіла та очей зменшилось, стан стабільний, загрози для життя немає. Її щомісяця оглядатимуть лікарі.

Медики зазначають, що за допомогою Da Vinci вже проведено близько сотні операцій дітям, і це один із найвищих показників у Східній Європі. І саме львівські лікарі наразі єдині в Україні, хто виконує роботизовані операції у дітей.

Нагадаємо, що в Миколаївській обласній клінічній лікарні почали проводити діагностику причини ішемічного інсульту. Лікарі можуть допомогти пацієнтам у перші 4-6 годин після появи перших симптомів.