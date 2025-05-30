Сайт Миколаївської ОВА визнали найменш відкритим серед громад області, — моніторинг омбудсмана

Спартак Гукасян очолив представництво Омбудсмана у Миколаєві влітку минулого року, фото МикВісті

Офіційний сайт Миколаївської обласної військової адміністрації — найменш відкритий серед сайтів усіх територіальних громад області.

Про це сказав представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Миколаївській області Спартак Гукасян в інтервʼю «МикВісті».

Протягом січня-квітня 2025 року представництво Омбудсмана проводило моніторинг дотримання права на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану. Перевірці піддалися всі офіційні вебресурси територіальних громад області.

— У перші 4 місяці 2025 року ми провели масштабний моніторинг усіх офіційних сайтів територіальних громад Миколаївської області. Найгірший результат — у сайту обласної військової адміністрації. По всіх тих нормативах, які написані в законі, вони у більшості відсотків не відповідають. Приміром, спробуйте самостійно знайти там актуальні контакти керівників чи чіткі інструкції, куди звертатися громадянам, — зазначив Спартак Гукасян.

Реклама

Як відомо, «МикВісті» виграли суд проти Миколаївської ТЕЦ щодо доступу до інформації про зарплати, премії та винагороди керівного складу та наглядової ради підприємства, яку ті відмовились надати на інформаційний запит, пославшись на конфіденційність інформації.

При цьому він зауважив, що проблеми з доступом до інформації фіксуються не лише на сайтах. Люди масово скаржаться на відмови у відповідях на інформаційні запити.

— Ми також отримуємо звернення, коли люди надсилають запити до органів влади, а у відповідь отримують відмову — посилаючись на воєнний стан, гриф секретності або інші формулювання. Якщо бачимо порушення, надсилаємо власний запит. У разі, якщо нам також не надають інформацію — складаємо адміністративний протокол і передаємо справу до суду, – додав Спартак Гукасян.

Нагадаємо, у травні 2024 року журналісти «МикВісті» намагалися потрапити до міськради після апаратної наради, щоб отримати коментарі від посадовців. Однак їх не пропустили, пояснюючи це новими правилами пропускного режиму. Відповідно до них, представники медіа можуть відвідувати будівлю лише за одноразовими електронними перепустками, оформленими через організаційний відділ міськради, і виключно у супроводі працівників відділу інформаційного забезпечення.

26 липня 2024 року після публікації Інституту масової інформації поліція відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перешкоджання професійній діяльності журналістів. Проте у ході слідства правоохоронці не виявили складу злочину та закрили справу.