У ЦНАП Корабельного району Миколаєва немає паркомісць для людей з інвалідністю
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- Світлана Іванченко
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20:02, 30 травня, 2025
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Центр надання адміністративних послуг Корабельного району Миколаєва не повністю пристосований для людей з інвалідністю. Зокрема, відсутні спеціальні місця для паркування, не марковані сходи та неналежно облаштований санвузол.
Перевірку провели представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Миколаївській області.
Моніторинговий візит відбувся за адресою проспект Богоявленський, 314. Фахівці зазначили, що загалом будівля ЦНАПу відповідає більшості вимог: прилегла територія обладнана рівними тротуарами без перешкод, вхід до приміщення здебільшого адаптований, а внутрішній простір доступний і логічно позначений.
Крім того, усередині облаштовані інформаційні стенди, а освітлення дозволяє читати інформацію по губах.
Однак виявлені й ряд недоліків. У ЦНАПі немає спеціально відведених паркомісць для людей з інвалідністю, не промарковані сходи при вході, відсутні засоби текстового чи відеозвʼязку, а також не передбачено адаптованого робочого місця для обслуговування маломобільних громадян.
Зазначається, що у санвузлі не вистачає простору для розміщення інвалідного візка, немає гачків для речей, милиць чи допоміжного приладдя.
За результатами перевірки було складено офіційний звіт, який передано до відповідних органів влади з метою усунення виявлених порушень і поліпшення умов доступності для всіх відвідувачів.
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