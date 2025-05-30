  • пʼятниця

    30 травня, 2025

  • 18.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 30 травня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У ЦНАП Корабельного району Миколаєва немає паркомісць для людей з інвалідністю

Центр надання адміністративних послуг Корабельного району Миколаєва не повністю пристосований для людей з інвалідністю. Зокрема, відсутні спеціальні місця для паркування, не марковані сходи та неналежно облаштований санвузол.

Перевірку провели представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Миколаївській області.

ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській областіЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області
ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській областіЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області
ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській областіЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області

Моніторинговий візит відбувся за адресою проспект Богоявленський, 314. Фахівці зазначили, що загалом будівля ЦНАПу відповідає більшості вимог: прилегла територія обладнана рівними тротуарами без перешкод, вхід до приміщення здебільшого адаптований, а внутрішній простір доступний і логічно позначений.

Крім того, усередині облаштовані інформаційні стенди, а освітлення дозволяє читати інформацію по губах.

Однак виявлені й ряд недоліків. У ЦНАПі немає спеціально відведених паркомісць для людей з інвалідністю, не промарковані сходи при вході, відсутні засоби текстового чи відеозвʼязку, а також не передбачено адаптованого робочого місця для обслуговування маломобільних громадян.

Зазначається, що у санвузлі не вистачає простору для розміщення інвалідного візка, немає гачків для речей, милиць чи допоміжного приладдя.

ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській областіЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області
ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській областіЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області
ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській областіЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області

За результатами перевірки було складено офіційний звіт, який передано до відповідних органів влади з метою усунення виявлених порушень і поліпшення умов доступності для всіх відвідувачів.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Що робить офіс Омбудсмана у Миколаєві — від дитбудинку до пандусів».

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві оприлюднили адреси укриттів біля пунктів проведення НМТ
У Миколаєві відремонтували укриття в закладі позашкільної освіти
У Миколаєві внаслідок ДТП загинув 76-річний пішохід
Реклама

Читайте також:

новини

Сайт Миколаївської ОВА визнали найменш відкритим серед громад області, — моніторинг омбудсмана

Аліна Квітко
новини

Мешканці Тернівки здивувалися, що КП «Парки» доглядають за територією навколо приватного будинку

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві тестують фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки

Аліна Квітко
новини

Рідним полонених миколаївських військових телефонують з пропозиціями заплатити за «включення» в обмін: в Офісі омбудсмана просять на це не вестись

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві завершили приєднання «Казки» до Палацу урочистих подій: депутати ухвалили рішення

Юлія Бойченко

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві внаслідок ДТП загинув 76-річний пішохід
У Миколаєві відремонтували укриття в закладі позашкільної освіти
У Миколаєві оприлюднили адреси укриттів біля пунктів проведення НМТ

Мешканці Тернівки здивувалися, що КП «Парки» доглядають за територією навколо приватного будинку

У Миколаєві тестують фонтани на Соборній площі, які не вмикали три роки

10 годин тому

Сайт Миколаївської ОВА визнали найменш відкритим серед громад області, — моніторинг омбудсмана

Аліна Квітко

Головне сьогодні