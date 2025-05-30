У ЦНАП Корабельного району Миколаєва немає паркомісць для людей з інвалідністю

Центр надання адміністративних послуг Корабельного району Миколаєва не повністю пристосований для людей з інвалідністю. Зокрема, відсутні спеціальні місця для паркування, не марковані сходи та неналежно облаштований санвузол.

Перевірку провели представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Миколаївській області.

ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області

Моніторинговий візит відбувся за адресою проспект Богоявленський, 314. Фахівці зазначили, що загалом будівля ЦНАПу відповідає більшості вимог: прилегла територія обладнана рівними тротуарами без перешкод, вхід до приміщення здебільшого адаптований, а внутрішній простір доступний і логічно позначений.

Крім того, усередині облаштовані інформаційні стенди, а освітлення дозволяє читати інформацію по губах.

Однак виявлені й ряд недоліків. У ЦНАПі немає спеціально відведених паркомісць для людей з інвалідністю, не промарковані сходи при вході, відсутні засоби текстового чи відеозвʼязку, а також не передбачено адаптованого робочого місця для обслуговування маломобільних громадян.

Зазначається, що у санвузлі не вистачає простору для розміщення інвалідного візка, немає гачків для речей, милиць чи допоміжного приладдя.

ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області ЦНАП Корабельного району Миколаєва. Фото: Представництво Уповноваженого ВРУ з прав людини у Миколаївській області

За результатами перевірки було складено офіційний звіт, який передано до відповідних органів влади з метою усунення виявлених порушень і поліпшення умов доступності для всіх відвідувачів.

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