Найближчим часом у Миколаївській області очікується гроза

Гроза, ілюстраційне фото: unplash

У пʼятницю, 30 травня, в Миколаївській області синоптики прогнозують грозу.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що найближчі 1-2 години, з 17:00 до 19:00 по області очікується гроза. Збережеться до кінця доби 30 травня.

Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки.

Погода, ілюстрація: Миколаївський обласний Гідрометцентр

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.