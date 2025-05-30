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Найближчим часом у Миколаївській області очікується гроза

Гроза, ілюстраційне фото: unplashГроза, ілюстраційне фото: unplash

У пʼятницю, 30 травня, в Миколаївській області синоптики прогнозують грозу.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Зазначається, що найближчі 1-2 години, з 17:00 до 19:00 по області очікується гроза. Збережеться до кінця доби 30 травня.

Синоптики прогнозують перший (жовтий) рівень небезпеки.

Погода, ілюстрація: Миколаївський обласний ГідрометцентрПогода, ілюстрація: Миколаївський обласний Гідрометцентр

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.

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