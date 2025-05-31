Після публікації «МикВісті» мешканцям будинку у Варварівці відновили подачу світла, якого не було більше 4 діб

Будинок за адресою Михайла Козлова, 79 у мікрорайоні Варварівка. Скриншот з Google maps

Мешканцям багатоквартирного житлового будинку за адресою Михайла Козлова, 79 у мікрорайоні Варварівка відновили подачу електроенергії.

Про це реакції «МикВісті» повідомили мешканці будинку.

Через розрив кабелю від розподільного щитка мешканці більше чотирьох діб були без світла та води, для постачання якої також потрібна електроенергія.

У ситуації за зверненням мешканців розбиралась редакція «МикВісті». Виявилося, що на відновлення кабелю потрібно близько 40 тисяч гривень. Водночас була невизначеність навколо того, хто має сплатити за ці роботи: обленерго чи ЖЕК — компанія «Ліс-центр С». У останнього цих коштів на рахунку не було.

Але вже через добу після публікації новини на «МикВісті» мешканцям відновили електропостачання.

Нам у коментарі директорка ЖЕКу Інна Хомколова повідомила, що попри нестачу коштів на їх рахунку, вони все ж відновили мешканцям світло у рахунок наступних оплат за комунальні послуги.

— Обленерго нам не допомагало, ми самостійно вирішити це питання. Будемо надалі списувати з поточного ремонту, куди надходитимуть кошти, — сказала Інна Хомколова.

Нагадаємо, жителі мікрорайону Варварівка у Миколаєві просять владу облаштувати безкоштовні точки видачі води.