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У застосунку «Резерв+» тепер доступні дані про інвалідність

У застосунок «Резерв+» додали два нових сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Так, в електронному військовому документі тепер відображатимуться група та причина інвалідності. Також у «Резерв+» зберігатиметься попередня версія самого документа, якщо людина вирішить його оновити.

«Продовжуємо наповнювати «Резерв+» корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, в Україні військовозобов’язані, які не уточнили свої облікові дані в територіальних центрах комплектування, тепер можуть зробити це, сплативши штраф зі знижкою 50%. А для тих, хто добровільно піде на службу — адмінпровадження скасують.

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