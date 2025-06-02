Підліток з Миколаївщини отримав нагороду «Діти — Герої» за порятунок брата

Діти — Герої 2025. Фото: МВС

Міністерство внутрішніх справ України нагородило Дмитра Амальського з Миколаївщині, який врятував брата з пожежі, почесною відзнакою «Діти — Герої» за мужній вчинок.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що під час пожежі 16-річний підліток виніс із задимленого будинку молодшого брата. Без вагань ризикував собою, щоб зберегти життя рідній людині.

Разом з Дмитром нагороди отримали ще шестеро підлітків з різних куточків України, які проявили відвагу в екстремальних ситуаціях:

Ольга Лактіонова, 16 років, Херсонщина. Кинулася на тонкий лід, щоб врятувати чотирьох дітей. У небезпеку потрапила й сама, але її вчинок дав шанс на життя. Врятовано дитину. Оля — символ самопожертви й сили.

Аріна Журба, 13 років, Суми. Після вибуху дрона вона самотужки вибралася з-під завалів, допомогла батькові прийти до тями і намагалася врятувати брата. З пораненнями. Під уламками. Без дорослих.

Ілля Завальний, 16 років, Житомирщина. Його друг провалився під кригу. Поруч — жодного дорослого. Ілля не розгубився, заспокоїв товариша, організував допомогу, залишився поряд до останнього. Холод, страх — не перешкода, коли в тобі є мужність.

Артем Малошик, 14 років, Дніпропетровщина. Під час російських обстрілів неодноразово допомагав гасити пожежі, рятував майно односельчан. Волонтер. Рятівник. Дорослий у серці.

Яна Степаненко, 13 років, Донеччина. Втратила обидві ноги під час ворожого удару по вокзалу в Краматорську. Сьогодні — бігає марафони, щоб допомогти пораненим військовим. Її історія — про силу духу, яка перемагає біль.

Дарина Звіряка, 10 років, Одеса. Серед ночі відчула небезпеку й розбудила маму. За мить був вибух. Навколо скло, руїни — її пильність врятувала родину.

Ці нагороди — визнання мужності та відповідальності молодого покоління українців, які навіть у складні часи демонструють справжній героїзм.

Діти – Герої 2025. Фото: МВС Діти – Герої 2025. Фото: МВС Діти – Герої 2025. Фото: МВС

Нагадаємо, що раніше Дмитра Амальського нагородили відзнакою Президента України «Майбутнє України».