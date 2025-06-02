За тиждень на Миколаївщині народилося 88 дітей
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- Світлана Іванченко
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16:04, 02 червня, 2025
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З 26 травня по 1 червня в пологових будинках Миколаївської області з’явилися на світ 88 немовлят — 41 дівчинка та 47 хлопчиків.
Про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я.
Найменша дитина, яка народилася за цей період, важила 880 грамів. Немовля з’явилося на світ у КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.
У Миколаєві, за даними пресслужби міської ради, з 23 по 30 травня народилося 18 дівчат і 26 хлопчиків.
Нагадаємо, з 19 по 25 травня на Миколаївщині народилось 70 малюків, серед яких, одна двійня.
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