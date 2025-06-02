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За тиждень на Миколаївщині народилося 88 дітей

Новонароджена дитина. Фото: DepositphotosНовонароджена дитина. Фото: Depositphotos

З 26 травня по 1 червня в пологових будинках Миколаївської області з’явилися на світ 88 немовлят — 41 дівчинка та 47 хлопчиків.

Про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я.

Найменша дитина, яка народилася за цей період, важила 880 грамів. Немовля з’явилося на світ у КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

У Миколаєві, за даними пресслужби міської ради, з 23 по 30 травня народилося 18 дівчат і 26 хлопчиків.

Нагадаємо, з 19 по 25 травня на Миколаївщині народилось 70 малюків, серед яких, одна двійня.

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