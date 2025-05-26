  • понеділок

    26 травня, 2025

  • 19.7°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 26 травня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 19.7° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За тиждень на Миколаївщині народилось 70 малюків

Новонароджена дитина. Фото: МОЗНовонароджена дитина. Фото: МОЗ

Минулого тижня з 19 по 25 травня на Миколаївщині народилось 70 малюків, серед яких, одна двійня.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, на світ з'явилося 28 дівчат та 42 хлопчика.

З найменшою вагою 2240 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 16  по 23  травня в обласному центрі народилось 18 дівчат та 16 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 12 по 18 травня у пологових відділення Миколаївщини народилось 67 немовлят, з них дві двійні.

Останні новини про: Миколаївщина

Суд звільнив обвинувачену в «зливі» позицій ЗСУ мешканку Миколаївщини для обміну в Росію
«Нібулон» став найбільшим роботодавцем Миколаївщини, на Одещині та Херсонщині лідирують енергокомпанії, — Опендатабот
Миколаївщина верифікувала понад 31% адрес у Єдиному державному реєстрі
Реклама

Читайте також:

новини

Медики у Миколаєві звернулись до Кіма та Сєнкевича: «Терпимо психологічний натиск управління охорони здоров’я щодо ліквідації»

Катерина Середа
новини

Суд звільнив обвинувачену в «зливі» позицій ЗСУ мешканку Миколаївщини для обміну в Росію

Світлана Іванченко
новини

«Не ідеальна, але відповідатиме санітарним нормам», — в Держагентстві відновлення відповіли, якою буде якість води у кранах миколаївців цьогоріч

Юлія Бойченко
новини

У Львові затримали бізнесмена, який фігурує у корупційній справі ЖКГ Миколаєва — суд відправив його в СІЗО

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Ми почули крики, хлопця затисло плитою», — мешканці Миколаєва розповіли про нічний обстріл «Шахедами»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Миколаївщина

Миколаївщина верифікувала понад 31% адрес у Єдиному державному реєстрі
«Нібулон» став найбільшим роботодавцем Миколаївщини, на Одещині та Херсонщині лідирують енергокомпанії, — Опендатабот
Суд звільнив обвинувачену в «зливі» позицій ЗСУ мешканку Миколаївщини для обміну в Росію

У Львові затримали бізнесмена, який фігурує у корупційній справі ЖКГ Миколаєва — суд відправив його в СІЗО

«Ми почули крики, хлопця затисло плитою», — мешканці Миколаєва розповіли про нічний обстріл «Шахедами»

5 годин тому

«Вже набридло тягати ті баклажки». Чи отримає Миколаїв питну воду у 2025 році?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні