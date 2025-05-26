За тиждень на Миколаївщині народилось 70 малюків

Новонароджена дитина. Фото: МОЗ

Минулого тижня з 19 по 25 травня на Миколаївщині народилось 70 малюків, серед яких, одна двійня.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, на світ з'явилося 28 дівчат та 42 хлопчика.

З найменшою вагою 2240 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 16 по 23 травня в обласному центрі народилось 18 дівчат та 16 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 12 по 18 травня у пологових відділення Миколаївщини народилось 67 немовлят, з них дві двійні.