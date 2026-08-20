Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴106 млн від акцизу
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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За січень–липень 2026 року платники податків Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів майже 106 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.
Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.
Зазначається, що надходження акцизного податку за сім місяців цього року зросли на 4,5 мільйони гривень порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області мережу супермаркетів оштрафували на понад 6,6 мільйона гривень за порушення правил торгівлі алкоголем.
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