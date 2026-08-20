Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴106 млн від акцизу

Кав'ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото: МикВісті

За січень–липень 2026 року платники податків Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів майже 106 мільйонів гривень акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Зазначається, що надходження акцизного податку за сім місяців цього року зросли на 4,5 мільйони гривень порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області мережу супермаркетів оштрафували на понад 6,6 мільйона гривень за порушення правил торгівлі алкоголем.