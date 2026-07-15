У Миколаївській області мережу супермаркетів оштрафували на ₴6,6 млн за порушення при продажу алкоголю

Продаж алкоголю без акцизу та чеків: податкова оштрафувала миколаївську мережу супермаркетів. Ілюстративне фото istockphoto

У Миколаївській області мережу супермаркетів оштрафували на понад 6,6 мільйона гривень за порушення правил торгівлі алкоголем.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.

Під час перевірок магазинів мережі податківці виявили, що покупцям алкогольних напоїв не видавали фіскальні чеки встановленої форми.

Також у супермаркетах продавали алкоголь без обов'язкових марок акцизного податку.

Нагадаємо, що у Миколаєві податківці та поліцейські виявили магазини, де незаконно продавали електронні сигарети та рідини до них.