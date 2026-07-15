У Миколаївській області мережу супермаркетів оштрафували на ₴6,6 млн за порушення при продажу алкоголю
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
У Миколаївській області мережу супермаркетів оштрафували на понад 6,6 мільйона гривень за порушення правил торгівлі алкоголем.
Про це повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.
Під час перевірок магазинів мережі податківці виявили, що покупцям алкогольних напоїв не видавали фіскальні чеки встановленої форми.
Також у супермаркетах продавали алкоголь без обов'язкових марок акцизного податку.
Нагадаємо, що у Миколаєві податківці та поліцейські виявили магазини, де незаконно продавали електронні сигарети та рідини до них.
Останні новини про: ДПС у Миколаївській області
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.