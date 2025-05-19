Минулого тижня на Миколаївщині народилось 67 немовлят

Новонароджена дитина. Фото: Depositphotos

З 12 по 18 травня у пологових відділення Миколаївщини народилось 67 немовлят, з них дві двійні.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 30 дівчат та 37 хлопчиків.

З найменшою вагою 1210 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, з 6 по 11 травня у миколаївських пологових відділеннях народилось 58 дітей, з них, одна двійня.