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На Миколаївщині за тиждень народилось 58 немовлят

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty imageНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty image

На Миколаївщині з 6 по 11 травня у пологових відділеннях народилось 58 дітей, з одна двійня.

Як повідомили в обласному управління охорони здоров'я, серед немовлят, 28 дівчат та 30 хлопчиків.

З найменшою вагою 1100 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради, з 2  по 9  травня в обласному центрі народилося 32 дитини. Так, у міських пологових відділеннях на світ з’явилися 20 дівчат та 12 хлопчиків.

Раніше повідомлялось, що у Рівненській області надали прихисток вісьмом дітям-сиротам, яких евакуювали з Миколаєва. Малюків розмістили в обласному будинку дитини. 

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