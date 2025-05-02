Рівненщина прийняла 8 евакуйованих малюків з Миколаєва

Рівненщина прийняла 8 евакуйованих дітей з Миколаєва. Фото: Рівненська ОДА

У Рівненській області надали прихисток вісьмом дітям-сиротам, яких евакуювали з Миколаєва. Малюків розмістили в обласному будинку дитини.

Про це повідомив голова Рівненської ОДА Олександр Коваль.

— 8 евакуйованих дітей з Миколаєва прийняли сьогодні на Рівненщині. Особисто зустрів їх та супроводжуючих під час прибуття, — повідомив Олександр Коваль.

За його словами, діти віком від трьох місяців до двох років. Вони — сироти або з родин, де батьків позбавлені прав.

Рівненщина прийняла 8 евакуйованих дітей з Миколаєва. Фото: Рівненська ОДА Рівненщина прийняла 8 евакуйованих дітей з Миколаєва. Фото: Рівненська ОДА

Коваль також нагадав, що раніше Рівненщина вже приймала 16 вихованців із запорізького будинку дитини «Сонечко», які залишилися без догляду внаслідок воєнних дій.

— Рівненщина готова й надалі надавати прихисток співвітчизникам, які опинилися віч-на-віч з війною, у тому числі наймолодшим. Наша єдність — відповідь ворогу на його агресію, — написав Олександр Коваль.

В свою чергу, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім подякував йому у відповідь:

«Дякую Рівненщині!», — написав очильник Миколаївщини.

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Раніше повідомлялось, що вихованців Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві, відомого як Будинок дитини вирішили тимчасово перемістити в інші регіони, подалі від зони бойових дій.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.