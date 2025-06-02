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На Миколаївщині незаконно вирубали 21 дуб: екологи звернулися до поліції

Біля селища Березнегувате Миколаївської області незаконно вирубали 21 дуб. Інспектори зафіксували порушення в полезахисній лісосмузі за 7 кілометрів від населеного пункту після звернення через електронний сервіс «ЕкоЗагроза».

Як повідомила Держекоінспекція у Миколаївській області, діаметр знищених дерев становив від 30 до 65 см. Сума збитків, завданих державі, оцінюється у 428,5 тисяч гривень.

Через масштаб і серйозність порушення екологічна інспекція звернулася до поліції. Відомості направили до Баштанського райвідділу поліції, де відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка лісу у великих розмірах, вчинена групою осіб).

У Березнегуватому незаконно вирубали 21 дуб, фото: Держекоінспекція МиколаївщиниУ Березнегуватому незаконно вирубали 21 дуб, фото: Держекоінспекція Миколаївщини

Раніше у Держекоінспекції наголошували, що у Миколаєві власники кав’ярень спилюють дерева заради літніх майданчиків. Кількість таких випадків зростає.

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