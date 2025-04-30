У Миколаєві власники кав’ярень спилюють дерева заради літніх майданчиків, — Держекоінспекція

Незаконна вирубка дерев у Миколаєві. Фото: Держекоінспекція

Державна екологічна інспекція фіксує зростання кількісті випадків самовільної вирубки дерев та кущів у Миколаєві.

Як повідомили у відомстві, останнім часом власники кав’ярень, магазинів та інших закладів усе частіше без дозволу спилюють зелені насадження, зокрема для встановлення літніх майданчиків.

Так, порушення зафіксовані на вулицях 6-та Слобідська/Севастопольська, Океанівська та Південна в районі проспекту Богоявленського.

«Самовільно спилюють зелені насадження, які їм «заважають», або встановлюють літні майданчики з порушеннями Правил утримання зелених насаджень. Нагадуємо, що зелені насадження — це не «перешкода», а частина здорового міського середовища, очищення повітря та тінь у спекотні дні! Будь-які роботи з обрізки чи видалення потребують дозволу», — йдеться у повідомленні.

Екологи нагадали про штрафи від 170 до 510 гривень для фізичних осіб та від 510 до 850 гривень для юридичних. Крім того, винні зобов’язані відшкодувати збитки за кожне знищене дерево.

Громадян закликають не залишатися байдужими та у разі незаконної вирубки — фіксувати факти порушення та повідомляти екологічну інспекцію.

Незаконна вирубка дерев у Миколаєві. Фото: Держекоінспекція

Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міськради не підтримали рішення щодо затвердження рекомендацій з обрізки дерев у місті.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

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Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Під час засідання сесії міськради, 27 лютого, депутатам не вистачило голосів для підтримки мораторію на омолоджувальну обрізку дерев по місту.

Раніше у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що вже підготували проєкт рішення щодо запровадження мораторію на трирічну обрізку дерев та очікують його розгляду на сесії.

На засіданні сесії 10 квітня депутати Миколаївської міської ради вдруге не підтримали запровадження трирічного мораторію на омолоджувальну обрізку дерев у місті. Із 29 присутніх на засіданні лише 18 проголосували «за».