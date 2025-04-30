  • середа

    30 квітня, 2025

  • 19°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 квітня , 2025 середа

  • Миколаїв • 19° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві власники кав’ярень спилюють дерева заради літніх майданчиків, — Держекоінспекція

Незаконна вирубка дерев у Миколаєві. Фото: ДержекоінспекціяНезаконна вирубка дерев у Миколаєві. Фото: Держекоінспекція

Державна екологічна інспекція фіксує зростання кількісті випадків самовільної вирубки дерев та кущів у Миколаєві.

Як повідомили у відомстві, останнім часом власники кав’ярень, магазинів та інших закладів усе частіше без дозволу спилюють зелені насадження, зокрема для встановлення літніх майданчиків.

Так, порушення зафіксовані на вулицях 6-та Слобідська/Севастопольська, Океанівська та  Південна в районі проспекту Богоявленського.

«Самовільно спилюють зелені насадження, які їм «заважають», або встановлюють літні майданчики з  порушеннями Правил утримання зелених насаджень. Нагадуємо, що зелені насадження — це не «перешкода», а частина здорового міського середовища, очищення повітря та тінь у спекотні дні! Будь-які роботи з обрізки чи видалення потребують дозволу», — йдеться у повідомленні. 

Екологи нагадали про штрафи від 170 до 510 гривень для фізичних осіб та від 510 до 850 гривень для юридичних. Крім того, винні зобов’язані відшкодувати збитки за кожне знищене дерево.

Громадян закликають не залишатися байдужими та у разі незаконної вирубки — фіксувати факти порушення та повідомляти екологічну інспекцію.

Незаконна вирубка дерев у Миколаєві. Фото: ДержекоінспекціяНезаконна вирубка дерев у Миколаєві. Фото: Держекоінспекція

Раніше повідомлялось, що депутати Миколаївської міськради не підтримали рішення щодо затвердження рекомендацій з обрізки дерев у місті. 

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального. 

Реклама

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом». 

Під час засідання сесії міськради, 27 лютого, депутатам не вистачило голосів для підтримки мораторію на омолоджувальну обрізку дерев по місту.

Раніше у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що вже підготували проєкт рішення щодо запровадження мораторію на трирічну обрізку дерев та очікують його розгляду на сесії. 

На засіданні сесії 10 квітня депутати Миколаївської міської ради вдруге не підтримали запровадження трирічного мораторію на омолоджувальну обрізку дерев у місті. Із 29 присутніх на засіданні лише 18 проголосували «за».

Останні новини про: Миколаїв

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси
Підприємця оштрафували на ₴523 тисячі за будівництво в центрі Миколаєва, що пошкодило історичний будинок
«Коштів не вистачає»: керуюча компанія у Миколаєві відповіла, чому не ремонтує аварійні під’їзди
Реклама

Читайте також:

новини

Цьогоріч на Миколаївщині викрали 96 мобільних телефонів, а на Херсонщині лише — 4

Світлана Іванченко
новини

Занедбану будівлю Центрального суду передали у власність Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Миколаївщина отримає майже ₴20 млн на шкільні автобуси

Аліна Квітко
новини

В Держагенстві відновлення обіцяють до серпня модернізувати систему очищення води для Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Депутат «Пропозиції» не дозволив «пакетно» погодити пляж раднику Кіма: Рішення провалили

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаїв

«Коштів не вистачає»: керуюча компанія у Миколаєві відповіла, чому не ремонтує аварійні під’їзди
Підприємця оштрафували на ₴523 тисячі за будівництво в центрі Миколаєва, що пошкодило історичний будинок
Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Україна та США можуть підписати угоду про надра вже найближчим часом, — Шмигаль

5 годин тому

Цьогоріч на Миколаївщині викрали 96 мобільних телефонів, а на Херсонщині лише — 4

Світлана Іванченко

Головне сьогодні