Міськрада не підтримала рекомендації по обрізці дерев у Миколаєві

Працівники «Миколаївських парків» обрізали в січні 2025 року платани по вулиці Соборній. Фото: архів «МикВісті»

Депутати Миколаївської міськради не підтримали рішення щодо затвердження рекомендацій з обрізки дерев у місті.

Під час сесії 24 квітня проєкт не набрав необхідної кількості голосів, пишуть «МикВісті».

Документ підготував департамент житлово-комунального господарства. Він мав систематизувати підходи до формувальної, санітарної та омолоджувальної обрізки зелених насаджень, спираючись на українські норми, європейський досвід і наукові рекомендації.

— Цей проєкт рішення створено на виконання рекомендацій профільних комісій міськради та обласної ради, а також звернень екологічної інспекції. Ми систематизували діючі норми, врахували правила утримання зелених насаджень та досвід країн ЄС. Цей документ, який дозволив би впорядкувати обрізування дерев у місті, — пояснив під час сесії перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

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У депутатів виникли питання щодо подібних рішень, які вже виносилися раніше. Зокрема, Федір Панченко від партії «Пропозиція» згадав про голосування за мораторій на омолоджувальну обрізку.

— Вони дотичні, але не ідентичні. Раніше йшлося про мораторій на омолоджувальну обрізку, а тепер — про рекомендації щодо всіх видів обрізування: формувального, санітарного, омолоджувального, — уточнив Ігор Набатов.

Підтримати рішення закликав депутат від партії «Пропозиція» Андрій Янтар:

— Цим проєктом рішення ми будемо затверджувати рекомендації щодо догляду за деревами. Це правила, які побудовані на наукових даних, на рекомендаціях всесвітніх, дотичних до цього організації. І це стосується абсолютно всіх зелених насаджень. Тому я пропоную прийняти ці правила, які особливо актуальні у нас в Миколаївській області, — сказав він.

Проєкт рішення набрав 22 голоси «за», двоє депутатів проголосували «проти», а ще чотири утримались від голосування. У підсумку, проєкт не було погоджено.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого 2024 року екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

Під час засідання сесії міськради, 27 лютого, депутатам не вистачило голосів для підтримки мораторію на омолоджувальну обрізку дерев по місту.

Раніше у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва заявили, що вже підготували проєкт рішення щодо запровадження мораторію на трирічну обрізку дерев та очікують його розгляду на сесії.

На засіданні сесії 10 квітня депутати Миколаївської міської ради вдруге не підтримали запровадження трирічного мораторію на омолоджувальну обрізку дерев у місті. Із 29 присутніх на засіданні лише 18 проголосували «за».