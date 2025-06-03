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Автомобілі, генератор та обладнання: німецьке місто-побратим передало гуманітарну допомогу Миколаєву

Німецьке місто-побратим передало гуманітарну допомогу Миколаєву. Фото: Миколаївська міська радаНімецьке місто-побратим передало гуманітарну допомогу Миколаєву. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаїв отримав гуманітарну допомогу від німецького міста Бедбург, із яким у 2022 році підписав меморандум про солідарне партнерство.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Цього разу громада Бедбурга передала автомобілі, генератор та необхідне обладнання. Допомогу отримали комунальне підприємство «Миколаївські парки» та міський територіальний центр соціального обслуговування.

Олександр Сєнкевич подякував громаді Бедбурга, меру Саші Зольбаху та організації Blau-Gelbes Kreuz за організацію та доставку вантажу до України.

Нагадаємо, що Миколаїв та шведське місто Треллеборг уклали угоду про партнерство. Її підписання провели під час відеоконференції.

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