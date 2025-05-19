Миколаїв підписав угоду про партнерство зі шведським містом Треллеборг

Миколаїв і Треллеборг офіційно стали партнерами. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаїв та шведське місто Треллеборг уклали угоду про партнерство. Її підписання провели під час відеоконференції.

Як зазначив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, підписання угоди передувала спільна робота обох міст.

За його ловами, співпраця між Миколаєвом і шведським містом Треллеборг розпочалася наприкінці 2024 року. Треллеборг виступив з ініціативою партнерства, і вже на початку 2025-го місто відвідав керівник групи Ліберальної партії Треллеборга Крістоффер Ліндстрі. Його мета була побачити на власні очі, як Миколаїв живе в умовах війни та визначити, як їхнє місто може допомогти.

«Що передбачає наше партнерство? Спільні проєкти у сфері економіки, науки, освіти, а також обмін досвідом між нашими муніципалітетами. Вірю, що цей крок відкриє нові можливості для Миколаєва та дасть ще більше підтримки нашій громаді», — додав Олександр Сєнкевич.

Від Миколаєва угоду підписав Олександр Сєнкевич. Групу представників Треллеборгу очолив міський голова Матіас Андерссон.

Нагадаємо, що у Миколаївській області запустили проєкт Міжнародної організації праці (МОП), який допоможе людям знайти роботу та відкрити власну справу. На відкритті підписали угоду про Місцеве партнерство у сфері зайнятості (МПЗ). Це дозволить об’єднати зусилля влади, роботодавців та освітян, щоб краще адаптувати професійну освіту до реальних потреб ринку праці та допомогу місцевому бізнесу.