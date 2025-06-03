Victory for Victoria Day: у ПАРЄ започаткують день пам’яті журналістки Вікторії Рощиної

Вікторія Рощина. Фото: НСЖУ

У Парламентській асамблеї Ради Європи планують запровадити окремий день пам’яті, присвячений українській журналістці Вікторії Рощиній, яка загинула в російському полоні. Ініціативу представив президент ПАРЄ Теодорос Русопулос.

Про це повідомила народна депутатка та заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук.

Новий день отримає назву Victory for Victoria Day і буде присвячений не лише Вікторії Рощиній, а й усім журналістам, які загинули, зникли безвісти або постраждали під час висвітлення війни.

— Цей день у ПАРЄ буде присвячений пам’яті Вікторії Рощиної, яка була викрадена, катована та вбита в російському полоні. Її історія, на жаль, не поодинока. Щороку десятки журналістів гинуть, потрапляють у полон чи зникають безвісти під час висвітлення війни проти України, — зазначила Євгенія Кравчук.

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Планується, що в межах ініціативи Парламентська асамблея ухвалюватиме щорічну резолюцію, проводитиме хвилину мовчання на осінній сесії у Страсбурзі та організовуватиме тематичний захід.

Вперше Victory for Victoria Day відзначать восени — під час осінньої сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 29 вересня по 3 жовтня.

— Вперше Victory for Victoria Day відзначимо на осінній сесії ПАРЄ (29 вересня — 3 жовтня) цього року під час голосування моєї резолюції про українських журналістів в полоні, — написала депутатка.

Раніше народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.

24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну.