На Миколаївщині завтра очікується висока пожежна небезпека
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- Даріна Мельничук
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23:37, 03 червня, 2025
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У середу, 4 червня, в Миколаєві очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Прогноз пожежної небезпеки на завтра:
- Первомайськ V клас;
- Вознесенськ ІV клас;
- Баштанка V клас;
- Миколаїв V клас;
- Очаків ІV клас.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
В регіоні 4 червня очікується мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ та гроза. Вдень без опадів, вітер північно-західній, 9-14 м/с.
Температура в області: вночі від +15°C до +20°C, а вдень від +27°C до +32°.
У Миколаєві вночі очікують від +18°C до +20°C, а вдень від +30°C до +32°C.
Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.
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