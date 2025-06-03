На Миколаївщині завтра очікується висока пожежна небезпека

Пожежі на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНС

У середу, 4 червня, в Миколаєві очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Прогноз пожежної небезпеки на завтра:

Первомайськ V клас;

Вознесенськ ІV клас;

Баштанка V клас;

Миколаїв V клас;

Очаків ІV клас.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

В регіоні 4 червня очікується мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ та гроза. Вдень без опадів, вітер північно-західній, 9-14 м/с.

Температура в області: вночі від +15°C до +20°C, а вдень від +27°C до +32°.

У Миколаєві вночі очікують від +18°C до +20°C, а вдень від +30°C до +32°C.

Прогноз пожежної небезпеки по Миколаївській області, ілюстрація: обласний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.