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Британія передасть Україні 100 тисяч дронів до квітня наступного року

Український військовослужбовець керує безпілотником «Вампір». Фото: ReutersУкраїнський військовослужбовець керує безпілотником «Вампір». Фото: Reuters

Велика Британія оголосила про плани передати Україні 100 тисяч безпілотників у межах нового пакета військової допомоги. Це вдесятеро більше, ніж попередні постачання.

Про це повідомляє Reuters.

Поставка розтягнеться майже на рік — до квітня 2026-го. Загальна вартість пакета — 350 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 473 мільйонів доларів). Він є частиною ширшої ініціативи на підтримку України загальною сумою 4,5 мільярда фунтів.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі офіційно оголосить про допомогу на засіданні Контактної групи з оборони України в Брюсселі, де зберуться представники 50 країн.

«Велика Британія посилює підтримку України — сотні тисяч нових дронів і завершення постачань артилерійських боєприпасів є критично важливими», — заявив Джон Гілі.

Відомо, що раніше Лондон уже передав Україні 140 тисяч артснарядів. Цього року уряд також витратить 247 мільйонів фунтів на навчання українських військових.

За даними британських чиновників, безпілотники суттєво змінили сучасну війну. Тому уряд схвалив нову оборонну стратегію, яка передбачає створення технологічної, більш ефективної армії — з урахуванням загроз з боку Росії.

Нагадаємо, що Латвія відправила Україні чергову партію з 1500 бойових безпілотників у межах Міжнародної коаліції дронів.

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