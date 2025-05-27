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Латвія передала Україні ще 1500 ударних дронів

Дрони, які Латвія передала Україні, фото: Andris SprudsДрони, які Латвія передала Україні, фото: Andris Spruds

Латвія відправила Україні чергову партію з 1500 бойових безпілотників у межах Міжнародної коаліції дронів.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

За його словами, дві латвійські компанії планують поставити 12 000 дронів у першій половині 2025 року. Нову партію закупили за кошти Фонду коаліції дронів, до якого Латвія внесла 5 мільйонів євро.

Дрони, які Латвія передала Україні, фото: Andris SprudsДрони, які Латвія передала Україні, фото: Andris Spruds
Дрони, які Латвія передала Україні, фото: Andris SprudsДрони, які Латвія передала Україні, фото: Andris Spruds

Раніше кабінет міністрів Латвії підтримав інвестиції в українську індустрію безпілотників у розмірі 10 мільйонів євро з метою сприяння співпраці між оборонними галузями обох країн та реалізації спільних проєктів. У тому ж числі ще 20 мільйонів євро уряд Латвії передбачив на закупівлю у поточному році безпілотників у форматі Коаліції дронів.

Нагадаємо, що коаліція дронів, яка обʼєднує 17 країн-партнерів, оголосила про виділення 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.

Раніше також повідомлялось, що в Україні можуть контрактувати 67 зразків українських безпілотників, які пройшли процедури допуску. У 2022-му їх було лише 7. В країні зареєстровано 200 компаній, що дотичні до випуску дронів. Мова йде про спроможність компаній випускати безпілотники за потреби. Фактичне виробництво безпілотників з 2022-го року зросло «в десятки разів».

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