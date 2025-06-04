«Ростуть, як гриби. Не виконують функції», — у міськздоров’я Миколаєва скаржаться на приватні сімейні амбулаторії

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай розкритикувала приватні клініки, архівне фото МикВісті

Очільниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай поскаржилася на якість надання послуг у приватних сімейних клініках, які укладають з миколаївцями декларації на послуги сімейного лікаря, і не виконують свої функції.

Про це Ірина Шамрай розказала під час засідання комісії міськради з питань законності, пишуть «МикВісті».

У міськздоров’я розказали, що у Миколаєві у первинній медицині розвивається розгалужена мережа приватних клінік, які укладають декларації з «молодими і здоровими» пацієнтами.

— Саме з молодими здоровими людьми, інвалідів вони не беруть. Щеплення дітям ми проводимо. Я зустрічалась з колективом шостого центру, вони всі говорять, що Перша приватна клініка, яка уклала декларації з дітьми, всіх дітей на щеплення присилає в 6-й центр. Відмовити їм ми не можемо, але бажання батьків — все рівно продовжувати спостерігатися в приватних центрах первинної медико-санітарної допомоги, - розказала Ірина Шамрай.

За її словами, приватні клініки в Миколаєві не виконують свої функції, бо пацієнти змушені звертатись до комунальних Центрів первинної медико-санітарної допомоги.

— Всі ці приватні ФОПи, клініки, первинки ростуть, як гриби. Тому що там не треба реанімація, наркоз, там може один лікар поставити стіл та стілець, взяти ліцензію і бути сімейним лікарем, укласти декларацію. Про те, що вони не виконують свої функції, ми майже кожного дня розбираємо скарги і звернення пацієнтів. Були випадки, коли ми людям, які в приватних клініках мають укладені декларації, вирішували питання слухопротезування, зубопротезування. Всі ці питання ми все одно вирішуємо, тому що це наші міські жителі, наші пацієнти. Але при таких випадках ми просто просимо їх заключити декларацію з нашими центрами, щоб ми могли їм виділяти всі ці кошти і на памперси тощо, - сказала Ірина Шамрай.

Як відомо, раніше депутат Миколаївської обласної ради від партії «Пропозиція» Олександр Мосін висловив думку, що медицина в Миколаєві має бути приватною, хоча раніше він висловлював протилежні думки.