Депутат «Пропозиції» Мосін змінив свою думку, і вважає, що медицину Миколаєва треба зробити приватною

Депутат Миколаївської облради Олександр Мосін виступає за приватну медицину, архівне фото МикВісті

Депутат Миколаївської обласної ради від партії «Пропозиція» Олександр Мосін вважає, що медицина в Миколаєві має бути приватною, хоча раніше він висловлював протилежні думки.

Про це Олександр Мосін написав у коментарях під публікацією у телеграм-каналі «Деренюга», коментуючи наміри міської влади об’єднати лікарні та скоротити кількість амбулаторій у місті, пишуть «МикВісті».

«Кожний пацієнт взагалі може укласти декларацію і обслуговуватись в приватній поліклініці. А що поганого в тому, що кожен пацієнт може обрати, де йому обслуговуватися у первинній ланці, у приватній чи державній лікарні, на однакових умовах за рахунок НСЗУ? І так, приватні клініки можуть і конкурують з державними! І так, моя особиста думка, що чим раніше ми перейдемо повністю до страхової медицини і передамо спочатку первинну ланку, а далі і інші послуги до приватного сектору — тим буде краще!» — написав Олександр Мосін.

Разом з тим, ще у 2021 році, коментуючи інформацію про можливу передачу обласної комунальної інфекційної лікарні в оренду, Олександр Мосін казав про те, що «не можна обмежувати людей в можливостях отримати екстрену та кваліфіковану допомогу», а також, що задача державних лікарень саме в допомозі людям, «незалежно від статків». Він наголошував, що при передачі лікарні у приватну власність, це створить загрозу, що різні групи населення залишаться без гарантованої медичної допомоги, якщо вони не матимуть достатній дохід.

Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх. Окрім об’єднання лікарень, під реформу потрапить також пологовий будинок №3, який на відміну від інших міських пологових, які ще торік були приєднані до лікарень та стали відділеннями, залишався самостійною юридичною особою.

Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД) та лікарню №4 планують приєднати до лікарні №1;

Пологовий будинок №3 та дитячу лікарню №2 — до лікарні №3 (Дубки);

Лікарні №5 (Корабельний район) реформа не торкнеться.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай під час засідання комісії пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Оптимізація пологових будинків у Миколаєві

Як відомо, у травні 2023 року у Миколаєві міська влада почала вивчати питання об'єднання пологових будинків. У місті спостерігалось скорочення кількості пологів. 31 липня 2023 року Миколаївська міська рада прийняла рішення про про реогранізацію пологових будинків №1 та №2 — їх приєднали до міської лікарні №1 та міської лікарні №3 відповідно. Очільниця міського управління охорони здоров‘я Ірина Шамрай, пояснюючи необхідність проведення реорганізації медзакладів, заявляла, що за останні 7 років кількість вагітних у Миколаєві зменшилась у 5 разів.

Під скорочення через фактичну ліквідацію пологового будинку №2 в Миколаєві потрапили 42 людини. Колектив пологового будинку №2 назвав помилковим рішення міської влади щодо фактичної ліквідації та збереження у місті лише одного профільного медзакладу.

Скорочення поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності. Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «МикВісті» тоді повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров’я. Однак в НСЗУ «МикВісті» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація. Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Тоді депутати міської ради не підтримали таку ініціативу, а згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже 2025 року.