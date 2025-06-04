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У Москві заявили, що вибух не пошкодив Кримський міст

Вибух на Кримському мосту. Скриншот із відеоВибух на Кримському мосту 3 червня. Скриншот із відео

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вибух, який стався напередодні на Кримському мосту, не завдав пошкоджень споруді.

Про це повідомляють російські державні ЗМІ ТАСС та РИА Новости.

Дмитро Пєсков підтвердив факт вибуху, однак запевнив, що «нічого не пошкоджено». За його словами, російська влада вживає заходів безпеки.

Нагадаємо, що СБУ вдарила по Кримському мосту під водою. Агенти спецслужби замінували та підірвали опори моста. Також за даними спецслужб, серйозно пошкоджені опори мосту на рівні дна.

Слід зазначити, що СБУ вже двічі уражала міст — у 2022 та 2023 роках. Так,  вибух із пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня 2022 року. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалу двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей.

Після цього 17 липня 2023 року відбулася атака українського безпілотника «Морський малюк». У ГУР тоді зазначили, що удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали «істеричну» реакцію воєнно-політичного керівництва РФ. Видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк» (Sea Baby) для атаки на Керченський міст.

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