Служба за контрактом після 60 років: Рада підтримала законопроєкт

Рада підтримала контрактну службу для людей старше 60 років. Фото: Міноборони

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 13229, який дозволяє проходження військової служби за контрактом людям віком від 60 років.

Про це повідомила народна депутатка Софія Федина.

За документ проголосували 297 депутатів. Його положення діятимуть у період воєнного стану. Контракт укладається терміном на один рік з можливістю продовження.

Підписати контракт зможуть охочі старші за 60 років, якщо вони:

визнані придатними за станом здоров’я;

проходили військову службу або були звільнені після 1 січня 2015 року.

Йдеться про посади рядового, сержантського, старшинського складу, а також офіцерів молодшого та старшого складу.

Згідно з пояснювальною запискою, автори ініціативи пропонують залучати людей старшого віку на небойові посади, де потрібні не стільки фізичне навантаження, скільки досвід, знання, дисципліна і управлінські навички.

Нагадаємо, раніше нардеп України від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що на сьогодні повторну військово-лікарську комісію пройшли вже більше половини «обмежено придатних».

За його словами, в результаті повторного проходження ВЛК практично 99% визнаються придатними до військової служби, з них 50% визнані придатними до служби без будь-яких зауважень, а інша половина — придатними з певними застереженнями.