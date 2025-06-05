На Миколаївщині завтра очікується спека та найвищий рівень пожежної небезпеки

Пожежі на Миколаївщині. Ілюстраційне фото: ДСНС

У пʼятницю, 6 червня, в Миколаєві очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Прогноз пожежної небезпеки на завтра:

Первомайськ V клас;

Вознесенськ V клас;

Баштанка V клас;

Миколаїв V клас;

Очаків ІV клас.

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).

В регіоні 6 червня прогнозують південний вітер, 5-10 м/с. Вдень та вночі без опадів.

Температура в області: вночі від +15°C до +20°C, а вдень від +28°C до +33°, на узбережжі від +24°до +C-26°C.

У Миколаєві вночі очікують від +16°C до +18°C, а вдень від +31°C до +33°C.

Прогноз пожежної небезпеки по Миколаївській області, ілюстрація: обласний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.