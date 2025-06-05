На Миколаївщині завтра очікується спека та найвищий рівень пожежної небезпеки
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- Даріна Мельничук
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23:45, 05 червня, 2025
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У пʼятницю, 6 червня, в Миколаєві очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Прогноз пожежної небезпеки на завтра:
- Первомайськ V клас;
- Вознесенськ V клас;
- Баштанка V клас;
- Миколаїв V клас;
- Очаків ІV клас.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
В регіоні 6 червня прогнозують південний вітер, 5-10 м/с. Вдень та вночі без опадів.
Температура в області: вночі від +15°C до +20°C, а вдень від +28°C до +33°, на узбережжі від +24°до +C-26°C.
У Миколаєві вночі очікують від +16°C до +18°C, а вдень від +31°C до +33°C.
Нагадаємо, що 8 квітня у Миколаєві зафіксували найнижчу температуру для цього дня за 23 роки.
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