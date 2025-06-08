На Миколаївщині завтра очікується спека та найвищий рівень пожежної небезпеки
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- Даріна Мельничук
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23:22, 08 червня, 2025
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У понеділок, 9 червня, в Миколаєві очікується надзвичайна пожежна небезпека V класу.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Прогноз пожежної небезпеки на завтра:
- Первомайськ V клас;
- Вознесенськ V клас;
- Баштанка V клас;
- Миколаїв V клас;
- Очаків V клас.
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню).
В регіоні 9 червня прогнозують мінливу хмарність, вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, місцями гроза.
Температура в області: вночі від +15°C до +20°C, а вдень від +29°C до +34°C.
У Миколаєві вночі очікують від +17°C до +19°C, а вдень від +32°C до +34°C.
Нагадаємо, протягом 7 червня та в ніч проти 8 червня у Миколаївській області рятувальники 16 разів залучалися до гасіння пожеж.
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