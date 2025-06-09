Сили оборони вдарили по аеродрому в Росії: пошкоджені два літаки
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- Марія Хаміцевич
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11:03, 09 червня, 2025
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У ніч на 9 червня українські Сили спеціальних операцій разом з іншими підрозділами Сил оборони атакували російський військовий аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області.
Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, цей аеродром Росія використовує для ударів по Україні.
Зокрема, звідти регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, озброєні аеробалістичними ракетами «Кинджал».
За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено два російські літаки — ймовірно, МіГ-31 і Су-30 або Су-34. Остаточні результати уточнюються.
Нагадаємо, що у ніч на 9 червня кілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників. Зокрема, у Чувашії виникла пожежа на підприємстві, яке постачає техніку для військових потреб РФ.
Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили удар по підприємству «ВНДІР-Прогрес». Воно розташоване більш ніж за тисячу кілометрів від українського кордону й займається виробництвом деталей для ударних дронів «Шахед».
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