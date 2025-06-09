Ексначальника управління Командування сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на понад ₴12 млн
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- Альона Коханчук
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14:20, 09 червня, 2025
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Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому начальнику одного з управлінь Командування сил логістики Збройних сил України. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12,4 мільйона гривень, а також у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.
Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний через пов’язаних з ним осіб набув активи, законність походження яких не підтверджена. Зокрема, йдеться про земельні ділянки, квартири, житлові будинки та автомобілі, вартість яких значно перевищує його офіційні доходи.
Крім того, у нього виявили зброю та набої, що зберігалися без відповідного дозволу. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська, який наразі входить до системи Сил логістики ЗСУ. Їх підозрюють в організації схеми крадіжки понад 101 мільйона гривень під час закупівель дров для потреб ЗСУ.
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