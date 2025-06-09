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Ексначальника управління Командування сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на понад ₴12 млн

Колишнього військового з логістичного управління ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні. Фото: Офіс Генерального прокурораКолишнього військового з логістичного управління ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні. Фото: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру колишньому начальнику одного з управлінь Командування сил логістики Збройних сил України. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12,4 мільйона гривень, а також у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний через пов’язаних з ним осіб набув активи, законність походження яких не підтверджена. Зокрема, йдеться про земельні ділянки, квартири, житлові будинки та автомобілі, вартість яких значно перевищує його офіційні доходи.

Крім того, у нього виявили зброю та набої, що зберігалися без відповідного дозволу. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська, який наразі входить до системи Сил логістики ЗСУ. Їх підозрюють в організації схеми крадіжки понад 101 мільйона гривень під час закупівель дров для потреб ЗСУ.

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