ДБР підозрює посадовців Сил логістики у крадіжці понад ₴100 млн на закупівлях дров для військових

Один із підозрюваних. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська, який наразі входить до системи Сил логістики ЗСУ. Їх підозрюють в організації схеми крадіжки понад 101 мільйона гривень під час закупівель дров для потреб ЗСУ.

Про це повідомили у ДБР.

Зазначається, що в організації схеми підозрюють колишнього очільника Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська. Він залучив до неї двох чинних прауваників підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця.

За даними правоохоронців підозрювані купували дрова для ЗСУ за завищеною ціною, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

За даними слідства, закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці.

«Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 мільйона гривень. Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони», — йдеться у повідомленні.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у складі організованої групи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру. Фото: ДБР Державне бюро розслідувань повідомило про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу.Фото: ДБР

Нагадаємо, що Міністерство оборони займається розслідуванням причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.

Також повідомлялося, що правоохоронці завершили розслідування щодо ексдиректора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації, який закупив неякісний одяг для військовослужбовців.