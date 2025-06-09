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На Миколаївщині народилось 77 малюків, серед яких — 3 двійні

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty imageНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty image

Минулого тижня, з 2 по 8 червня, у пологових будинках Миколаївської області народилося 77 малюків, серед яких — три двійні.

Про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я.

Серед новонароджених, 40 дівчаток та 37 хлопчиків. Найменше немовля, яке з’явилося на світ того тижня, важило 1780 грамів. Цю дитину прийняли у КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради.

За даними пресслужби Миколаївської міської ради, в обласному центрі в період з 30 травня по 6 червня народилося 43 дитини: 22 дівчинки та 21 хлопчик.

Нагадаємо, що З 26 травня по 1 червня в пологових будинках Миколаївської області з’явилися на світ 88 немовлят.

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