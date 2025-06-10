Молодь Миколаєва розпочала навчання в освітньому Еко-STEM Центрі
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- Даріна Мельничук
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18:50, 10 червня, 2025
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У Миколаєві перша група школярів почала заняття в Еко-STEM Центрі в межах проєкту «ЕcosySTEM», що реалізується за підтримки Європейського Союзу.
Про це повідомляє Еcosystem Ukraine.
Протягом тижня учасники проходитимуть інтенсивне навчання, проводитимуть експерименти та працюватимуть над практичними завданнями у сфері сталого розвитку. Заняття відбуваються на базі Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Учні використовують сучасне обладнання та методики, подібні до тих, що застосовуються в європейських школах.
Програма включає заняття за модулями: «вода», «повітря», «ґрунт», «біорізноманіття», «відновлювана енергія» та «управління відходами». Діти працюють з мікроскопами, сенсорами, STEM-наборами, а також мобільними застосунками, зокрема BirdNET, Seek та iNaturalist. У межах практичних занять учасники створюють моделі фільтрів, вітрових турбін, сонячних панелей, елементів аквапоніки та беруть участь у командних завданнях.
Наприкінці зміни діти представлятимуть власні екологічні мініпроєкти. Найкращі з них візьмуть участь у міжнародному фестивалі в Греції.
«Сьогодні ми відкриваємо дітям двері у світ екології, науки й техніки. Еко-STEM — це не просто навчання, це пошук рішень, які допоможуть зберегти довкілля. Наші учасники вже в цьому віці здатні творити зміни — і ми даємо їм для цього всі можливості», — зазначив координатор проєкту Артем Ващиленко.
Програму реалізують у межах проєкту «Надання можливостей дітям для екологічної стійкості через E-STEM — ecosySTEM», що фінансується за програмою Interreg NEXT «Чорноморський басейн 2021–2027».
Нагадаємо, Миколаїв отримав 100 тисяч доларів фінансування від фонду Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund на реалізацію кліматичних ініціатив, які запропонувала місцева молодь. У межах конкурсу з 26 поданих ідей відібрали 18 екопроєктів, які будуть втілені вже цього року.
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