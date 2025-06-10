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Молодь Миколаєва розпочала навчання в освітньому Еко-STEM Центрі

Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine

У Миколаєві перша група школярів почала заняття в Еко-STEM Центрі в межах проєкту «ЕcosySTEM», що реалізується за підтримки Європейського Союзу.

Про це повідомляє Еcosystem Ukraine.

Протягом тижня учасники проходитимуть інтенсивне навчання, проводитимуть експерименти та працюватимуть над практичними завданнями у сфері сталого розвитку. Заняття відбуваються на базі Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Учні використовують сучасне обладнання та методики, подібні до тих, що застосовуються в європейських школах.

Програма включає заняття за модулями: «вода», «повітря», «ґрунт», «біорізноманіття», «відновлювана енергія» та «управління відходами». Діти працюють з мікроскопами, сенсорами, STEM-наборами, а також мобільними застосунками, зокрема BirdNET, Seek та iNaturalist. У межах практичних занять учасники створюють моделі фільтрів, вітрових турбін, сонячних панелей, елементів аквапоніки та беруть участь у командних завданнях.

Наприкінці зміни діти представлятимуть власні екологічні мініпроєкти. Найкращі з них візьмуть участь у міжнародному фестивалі в Греції.

«Сьогодні ми відкриваємо дітям двері у світ екології, науки й техніки. Еко-STEM — це не просто навчання, це пошук рішень, які допоможуть зберегти довкілля. Наші учасники вже в цьому віці здатні творити зміни — і ми даємо їм для цього всі можливості», — зазначив координатор проєкту Артем Ващиленко.

Програму реалізують у межах проєкту «Надання можливостей дітям для екологічної стійкості через E-STEM — ecosySTEM», що фінансується за програмою Interreg NEXT «Чорноморський басейн 2021–2027».

Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine
Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine
Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine
Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine
Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine
Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine
Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine
Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine
Молодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem UkraineМолодь Миколаєва навчається в Еко-STEM Центрі. Фото: Ecosystem Ukraine

Нагадаємо, Миколаїв отримав 100 тисяч доларів фінансування від фонду Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund на реалізацію кліматичних ініціатив, які запропонувала місцева молодь. У межах конкурсу з 26 поданих ідей відібрали 18 екопроєктів, які будуть втілені вже цього року.

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