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В Україні зростає попит на сезонних працівників: які галузі потребують робочих рук найбільше

В Україні зростає попит на сезоні роботи. Ілюстративне фото: FreepikВ Україні зростає попит на сезоні роботи. Ілюстративне фото: Freepik

В Україні від початку літа збільшилася кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років.

Як повідомили у Державній службі зайнятості, наразі є 628 вакансій сезонного характеру, а кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.

«У професійному розрізі йдеться про підсобних робітників, педагогів-організаторів, стюардів (послуги в дорозі), плодоовочівників, робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва», — зазначається у повідомленні.

У відомстві уточнили, що за видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.

Загалом на початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тисяч вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч.

«Зростання кількості вакансій відбулося практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі», — додали у відомстві.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року середньомісячна заробітна плата в Україні склала понад 23,4 тисячі гривень, що на 24,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

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