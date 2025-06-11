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«Укрзалізниця» призначила нові поїзди на літо

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» призначає на літо додаткові маршрути поїздів, частина з них уже є в графіку.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Поїзд №228/227 Івано-Франківськ — Краматорськ. Це найдовших маршрутів країни — 1358 км. Курсуватиме через день:

  • Івано-Франківськ: 21:52 — Краматорськ: 18:28
  • Краматорськ: 19:20 — Івано-Франківськ: 16:45

Охоплює як нічне/денне сполучення між Івано-Франківськом і Києвом, так і денне/нічне між Києвом і Краматорськом.

Поїзд №220/219 Київ — Дніпро. Курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами:

  • З Києва: 14:35 — прибуття у Дніпро: 21:26
  • З Дніпра: 08:36 — прибуття в Київ: 15:19

У Києві можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі:

  • №351/352 Київ — Кишинів
  • №705/706 Київ — Перемишль
  • №67/68 Київ — Варшава
  • №19/20 Київ — Хелм

Поїзд «Інтерсіті» №765/764 Київ — Одеса. Курсуватиме з Києва починаючи з 27 червня, з Одеси 28 червня з періодичністю 6 разів на тиждень:

  • Київ: 21:49 — Одеса: 05:34
  • Одеса: 06:54 — Київ: 15:01

Поїзд «Інтерсіті+» №736/735 Київ — Дніпро.Курсуватиме по визначених днях тижня:

  • Відправлення з Києва: 23:52 — прибуття у Дніпро: 05:45
  • Відправлення з Дніпра: 23:24 — прибуття в Київ: 05:17

Зручно для мешканців Дніпра: в Києві — додаткові зручні пересадки в обидва напрямки на швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова, а також Чернігова, Шостки, Сум.

Поїзд №147/148 Житомир — Одеса. Подовження маршруту поїзда №148/147 Одеса — Київ до поліського регіону. На літній період Житомир отримає пряме залізничне сполучення з Черкасами та Одесою.

Поїзд №283/284 Київ — Ужгород. Курсуватиме через день:

  • Київ: 15:21 — Львів: 23:34 — Ужгород: 05:20
  • Ужгород: 23:13 — Львів: 05:51 — Київ: 13:12

Для пасажирів з Харкова, Полтави, Дніпра: в Києві можна пересісти з поїздів Інтерсіті+ і рушити далі на Захід, а також охоплює денне сполучення Київ — Львів — Київ та нічне сполучення Львів — Ужгород — Львів.

Поїзд №203/204 Київ — Ясіня Курсуватиме через день, посилює сполучення із Східною частиною Закарпаття.

  • Київ: 23:00 — Львів 07:28 — Ясіня: 14:17
  • Ясіня: 18:05 — Львів: 00:51 — Київ: 09:18.

Для пасажирів з Запоріжжя, Дніпра, Краматорська, Слов'янська: в Києві можна пересісти з поїздів Інтерсіті+ і рушити далі на Захід, а також охоплює нічне сполучення Київ — Львів — Київ та денне сполучення Львів — Ясіня — Львів.

Поїзд «Інтерсіті+» №739/740 Київ — Кривий Ріг.

  • Київ: 13:05 — Кривий Ріг: 19:53
  • Кривий Ріг: 22:37 — Київ: 05:14

Пасажирам з Кривого Рогу будуть доступні зручні пересадки в Києві на поїзд до Хелма (Польща) та швидкісні поїзди до Луцька, Рівного, Львова.

Поїзд №208/207 Одеса — Вінниця. Призначатиметься в особливий період підвищеного пасажиропотоку.

  • Одеса: 08:11 — Вінниця: 14:15
  • Вінниця: 15:05 — Одеса: 20:59

Також зазначається, що «Укрзалізниця» фіксує підвищений попит на напрямку Київ — Львів — Київ і призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів.

Поїзд №79/80 «Січеслав» Дніпро — Львів:

  • Відправлення з Києва — 06:08, прибуття до Львова — 13:01; 
  • Зворотно зі Львова — 14:50, прибуття до Києва — 21:49. 

Поїзд №749/750 Київ — Чоп:

  • Відправлення з Києва — 13:19, прибуття до Львова — 19:43;
  • Зі Львова — 10:19, прибуття до Києва — 16:41

Нагадаємо, що у період великодніх свят «Укрзалізниця» призначає додатковий швидкий поїзд №265/266 «Київ — Одеса — Київ».

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