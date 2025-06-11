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У Франції планують заборонити соцмережі для дітей до 15 років

Эмманюэль Макрон. Фото: ReutersЭмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує заборонити дітям до 15 років користуватися соціальними мережами. Якщо Європейський Союз не ухвалить відповідне рішення, Франція введе заборону самостійно.

Про це повідомило видання Politico.

Таку ініціативу у Франції обговорюють не вперше. Мета — краще захистити дітей в інтернеті. Нове законодавство можуть узгодити на рівні ЄС, але з перехідним періодом, щоб платформи встигли адаптуватися.

Питання знову стало актуальним після трагедії в місті Ножан, де 14-річний підліток смертельно поранив ножем співробітницю школи, під час перевірки сумок біля воріт закладу.

Емманюель Макрон також пообіцяв обмежити онлайн-продаж ножів: планується перевірка віку покупців, як це вже працює на сайтах з обмеженим контентом.

Пізніше того самого вечора в соцмережах Макрон написав:

«Я забороню соцмережі для дітей до 15 років. Платформи можуть перевіряти вік. Зробімо це», — написав президент у соцмережах.

Нагадаємо, що на Миколаївщині правоохоронці виявили у соціальних мережах відео, на якому хлопці та дівчина бʼють чоловіка. У поліції зазначили, що у конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець били чоловіка, а 13-річний хлопець знімав подію на камеру.

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