На Вознесенщині підлітки побили 50-річного чоловіка: поліція проводить розслідування
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- Даріна Мельничук
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21:15, 25 січня, 2025
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Правоохоронці виявили у соціальних мережах відео, на якому хлопці та дівчина бʼють руками й ногами чоловіка.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Слідство встановило, що потерпілим виявися 50-річний мешканець Вознесенського району. Поліція також дізналась, що у конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець били чоловіка, а 13-річний хлопець знімав подію на камеру.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», що карається виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, досудове розслідування триває.
Нагадаємо, правоохоронці затримали у Первомайську чоловіка за підозрою нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому.
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