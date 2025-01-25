На Вознесенщині підлітки побили 50-річного чоловіка: поліція проводить розслідування

Поліція проводить розслідування щодо побиття чоловіка на Вознесенщині. Ілюстраційне фото: Корреспондент.net

Правоохоронці виявили у соціальних мережах відео, на якому хлопці та дівчина бʼють руками й ногами чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Слідство встановило, що потерпілим виявися 50-річний мешканець Вознесенського району. Поліція також дізналась, що у конфлікті брали участь троє неповнолітніх: 14-річна дівчина та 12-річний хлопець били чоловіка, а 13-річний хлопець знімав подію на камеру.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження», що карається виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Первомайську чоловіка за підозрою нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому.