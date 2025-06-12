Кабмін дозволив залучати приватні літаки до системи ППО. Фото: Міноборони

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє використання приватних літаків у системі протиповітряної оборони.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Вперше на законодавчому рівні врегульовано механізм залучення приватної авіації до ППО. Зокрема, спрощено процедуру тимчасової реєстрації літаків — тепер вона триватиме до 10 днів, тоді як раніше могла розтягуватися на 2–6 місяців для державних повітряних суден.

Міністр оборони Рустем Умєров пояснив, що до цього моменту не існувало правових норм, які б дозволяли залучати приватні повітряні судна до виконання завдань ППО, навіть попри ініціативу громадян, готових надати свою техніку для захисту неба.

«Цей крок дозволить підсилити нашу протиповітряну оборону, особливо в умовах зростаючих загроз із боку ворожих дронів-камікадзе», — зазначив Рустем Умєров.

Рішення Кабміну відкриває нові можливості для мобілізації ресурсів у боротьбі з повітряними загрозами та активніше залучає громадян до захисту країни.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна працює над створенням власної стратегічної системи протиповітряної оборони.