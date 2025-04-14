Україна створює власну систему ППО і пропонує ЄС інвестувати в її розробку, фото: Офіс Президента

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна працює над створенням власної стратегічної системи протиповітряної оборони.

Про це він заявив під час виступу на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Андрій Сибіга запропонував європейським партнерам долучитися до проєкту — інвестувати в українську ППО, щоб пришвидшити її розробку. Він також закликав союзників продовжити підтримку, зокрема надавши нові системи, ракети та запчастини.

Під час виступу міністр згадав і нещодавні російські удари по Сумах та Кривому Рогу, наголосивши на загрозі, яку несе агресія РФ для всієї Європи.

«Путін піде далі вглиб Європи та ближче до ваших домівок, якщо його не зупинити в Україні. Така реальність. І ми не хочемо, щоб ваші країни колись побачили удари касетними балістичними ракетами по житлових кварталах чи дитячих майданчиках. Саме тому необхідно діяти зараз, щоб досягти миру, щоб посилити Україну та збільшити тиск на Москву», — заявив Андрій Сибіга.

Як пише hromadske, ще в лютому президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна займається розробленням аналога Patriot. До цього він заявляв, що в країни немає ракет протиповітряної оборони для Patriot.