У Кривому Розі після ракетного удару 20 важкопоранених, серед них двоє дітей

Наслідки російської атаки 4 квітня на Кривий Ріг, фото: Володимир Зеленський

Станом на ранок 7 квітня в лікарнях Кривого Рогу перебуває 33 людини, які отримали поранення внаслідок російського балістичного удару по місту 4 квітня. З них 18 дорослих і 2 дитини перебувають у важкому стані.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«33 поранених після атаки 4 квітня зараз у лікарнях, серед них — 4 дитини. 18 людей у тяжкому стані, включно з двома дітьми», — написав він.

Окрім того, ще 20 поранених, серед яких двоє у важкому стані, досі проходять лікування після попередніх обстрілів міста.

Олександр Вілкул зазначив, що у Кривому Розі продовжуються роботи з ліквідації наслідків російського удару. Зокрема, 7 квітня з 08:00 до 17:00 в Саксаганському районі працює штаб допомоги мешканцям. У Довгинцівському районі громадяни можуть звернутися до районного виконкому.

У штабі надають будівельні матеріали та приймають заявки на отримання матеріальної допомоги від міста.

За даними місцевих влади, вибух ракети стався незадовго до 19:00, що призвело до загибелі 18 осіб та поранення ще 75, включаючи 12 дітей. Всі свідки нападу підтвердили, що на момент обстрілу в ресторані, розташованому неподалік, не було військової присутності.

Згодом у Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість загиблих зросла до 20 людей. Через удар по Кривому Рогу оголосили триденну жалобу. Люди несуть на місце трагедії іграшки та квіти.