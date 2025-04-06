Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу зросла до 20

Зросла кількість жертв через удар росіян по Кривому Рогу: у лікарні помер чоловік. Фото: Суспільне

У Кривому Розі до 20 зросла кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару 4 квітня.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від численних поранень 6 квітня в лікарні помер 57-річний чоловік. Сергій Лисак зазначив, що лікарі цілодобово робили все можливе, але травми виявилися несумісними із життям.

— Ще одна жертва російського злочину. У лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки 4 квітня. За життя 57-річного чоловіка боролися медики. На жаль, стан був надто тяжкий. Співчуття родині, – йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих збільшилася до 75 людей. 37 людей залишаються в лікарнях. 19 поранених у важкому стані, зокрема 4 дитини.

Як відомо, сьогодні, 6 квітня, в Україні оголошено день жалоби за загиблими під час цієї атаки.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі оголосили триденну жалобу. Люди несуть на місце трагедії іграшки та квіти.