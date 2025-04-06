Кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу зросла до 20
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- Аліна Квітко
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20:00, 06 квітня, 2025
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У Кривому Розі до 20 зросла кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару 4 квітня.
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від численних поранень 6 квітня в лікарні помер 57-річний чоловік. Сергій Лисак зазначив, що лікарі цілодобово робили все можливе, але травми виявилися несумісними із життям.
— Ще одна жертва російського злочину. У лікарні помер постраждалий внаслідок ворожої атаки 4 квітня. За життя 57-річного чоловіка боролися медики. На жаль, стан був надто тяжкий. Співчуття родині, – йдеться у повідомленні.
Кількість постраждалих збільшилася до 75 людей. 37 людей залишаються в лікарнях. 19 поранених у важкому стані, зокрема 4 дитини.
Як відомо, сьогодні, 6 квітня, в Україні оголошено день жалоби за загиблими під час цієї атаки.
Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі оголосили триденну жалобу. Люди несуть на місце трагедії іграшки та квіти.
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