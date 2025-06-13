У Доманівці змінили правила розміщення реклами, які порушували законодавство

Доманівська селищна рада виправила порушення у правилах розміщення реклами. Ілюстративне фото Pixabay

Доманівська селищна рада виправила порушення у правилах розміщення реклами, на які їм вказав Антимонопольний комітет України.

Зазначається, йшлося про те, що деякі пункти рішення селищної ради від 2017 року не відповідали загальним державним нормам.

Комітет надав громаді офіційні рекомендації — виправити порушення. У відповідь на це 29 травня 2025 року Доманівська селищна рада ухвалила нове рішення, яке узгоджує місцеві правила з чинним законодавством.

Нагадаємо, що майже 40 незаконно встановлених тимчасових споруд демонтовано у Миколаєві за останній час.