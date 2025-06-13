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Росіяни на ЗАЕС повідомили МАГАТЕ про плани будівництва насосної станції для охолодження реакторів

Запорізька атомна електростанція, фото: depositphotosЗапорізька атомна електростанція, фото: depositphotos

Російська окупаційна адміністрація на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції заявила Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір побудувати насосну станцію для подачі води з Дніпра до охолоджувального ставка.

Про це йдеться на сайті агентства.

За словами росіян, нова насосна установка має підтримувати охолодження реакторів ЗАЕС до моменту відновлення Каховської гідроелектростанції. Першочергово планується забезпечити роботу одного реактора, а згодом — другого. Розташування об’єкта ще не визначене й залежатиме від безпекової ситуації. Почати роботи планують лише після завершення бойових дій.

Крім того, найближчим часом на станції планують провести передліцензійні інспекції на енергоблоках №1 і №2. Їх ініціює російський наглядовий орган Ростехнагляд. Діючі українські ліцензії на ці реактори спливають у грудні 2025-го та лютому 2026 року. Представники МАГАТЕ попросили допустити їх до інспекцій і надати деталі перевірок та критерії оцінки ядерної безпеки.

Також агентство повідомило про усунення витоку в системі технічного водопостачання одного з реакторів. Його виявили під час техобслуговування — причиною стала корозія. За даними МАГАТЕ, інцидент не мав серйозного впливу на безпеку.

Нагадаємо, що у травні Запорізька атомна електростанція повідомила команді МАГАТЕ про влучання безпілотника у дах навчального центру, розташованого одразу за межами периметра станції.

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