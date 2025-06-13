У Лісках відремонтували 19 будинків і облаштували двори — за підтримки Данії та UNOPS

Облаштована тротуарна доріжка біля одного з житлових будинків у мікрорайоні Ліски, фото: «МикВісті»

У Миколаєві в мікрорайоні Ліски відремонтували 19 багатоповерхівок, облаштували дворові території та внутрішньоквартальні проїзди. Роботи виконує UNOPS за фінансування уряду Данії.

Про це пишуть «МикВісті».

Основні будівельні роботи стартували восени 2024 року, нині залишилося лише завершити дрібні деталі. За цей час у дворах оновили прибудинкові території, внутрішньоквартальні проїзди для покращення доступу екстрених служб, облаштували пішохідні доріжки, місця для паркування, а також зони відпочинку з лавочками та урнами.

— У 16 будинках відновили і житлові приміщення, і місця загального користування. Ще в трьох — лише квартири. Також оновили внутрішньоквартальні проїзди. Загалом проєкт охопив близько 500 домогосподарств. Також сьогодні ми передаємо внутрішньоквартальні доріжки, відновлення яких було ініційоване міською владою. Наразі маємо високий рівень задоволеності серед жителів, — розповіла Світлана Закриницька, представниця UNOPS.

Представниця UNOPS Світлана Закриницька. Фото: «МикВісті»

Віцемер Сергій Коренєв нагадав, що мікрорайон сильно постраждав у 2022 році — ракета влучила у двір, а уламки пошкодили сусідні будинки.

— Сюди прилетіла ракета, постраждав майже весь мікрорайон. Наш департамент ЖКГ відремонтував покрівлі пошкоджених будинків. І щоб зміни були помітні, виконали благоустрій міжквартальних проїздів, облаштували пішохідні доріжки, паркомісця. Це важливий проєкт, який суттєво покращує якість життя в мікрорайоні, – розповів Сергій Коренєв.

Він додав, що також планується співпраця з проєктом HOPE, а саме реалізація кластерного відновлення у мікрорайоні Ліски:

— Ще є багато чого виконувати, багато чим займатися. І місто буде вкладати гроші, і ми маємо великі плани щодо цього мікрорайону з проектом HOPE, який розвивається разом з Мінінфраструктурою.

Віцемер Сергій Коренєв. Фото: «МикВісті»

Окрім Лісків, подібні проєкти від UNOPS реалізуються ще у двох мікрорайонах — один у Заводському районі, інший — у Корабельному.

В міськраді додали, що не знають точної вартості робіт, оскільки фінансування проходить напряму через міжнародну організацію. Однак, згідно з даними сайту державної системи DREAM, відновлення цих житлових кварталів попередньо оцінюють у близько 250 мільйонів гривень.

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Оновлена прибудинкова територія в мікрорайоні Ліски. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що відновленням будинків у місті сьогодні займаються міжнародні партнери. Вже сьогодні у місті триває відновлення зруйнованих житлових кварталів: це дві локації у мікрорайоні Ліски та одна — в Корабельному районі. Над відновленням кварталів працюють шість підрядних організацій.

Загалом мешканцям 42 багатоповерхівок у всіх трьох локаціях встановлюють нові балкони і вікна у квартирах та під'їздах.

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